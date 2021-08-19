Алеся Кафельникова честно рассказала про растяжки и депрессию после родов

Несмотря на то, что и в период беременности модель тщательно следила за собой, ей не удалось избежать растяжек. На вопрос подписчицы она честно написала, что столкнулась с этой проблемой в зоне груди. На животе — кожа осталась в прежнем состоянии. К восстановлению фигуры девушка приступила практически сразу, настолько хорошо она себя чувствовала. Прийти в форму ей помогают пилатес и процедуры ЕМС.

Напомним, что Алеся долгое время скрывала беременность и не спешила подтверждать, что уже стала мамой. Счастливой новостью поделился первым дедушка — Евгений Кафельников. Позже девушка рассказала, что роды заняли всего шесть часов и прошли настолько легко, что она уже готова повторить этот опыт. Сегодня молодая мама вместе с мужем Георгием Петришиным наслаждаются своим новым статусом родителей и стараются как можно больше проводить время с малышкой.