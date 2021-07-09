Алеся Кафельникова впервые стала мамой?

Ранее, в мае, модель вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина, который ранее встречался с актрисой Светланой Ходченковой и певицей Ритой Дакотой. Однако Алесе, судя по всему, удалось покорить его сердце – он сделал ей предложение и стал отцом ее малыша.

Отношения с Георгием модель рассекретила в сентябре прошлого года, отметив, что влюбилась в него с первого взгляда.

Ранее Алеся также опубликовала пост у себя на страничке в соцсети, в котором призналась, что всегда хотела быть молодой мамой и счастлива, что встретила мужчину, о котором всегда мечтала.