Алеся Кафельникова впервые стала мамой?
Теннисист Евгений Кафельников рассказал в Twitter о рождении первенца у своей дочери Алеси. Появление внука он хочет отметить с размахом.
«Сегодня напьюсь! Повод для этого шикарный! Когда дедом станете, тогда тоже кирнете», — заявил спортсмен.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kafelnikova_a
Пол малыша Кафельников не уточнил.
Сама Алеся комментировать новость не стала – и в последнее время она довольно мало рассказывает о своей личной жизни.
Ранее, в мае, модель вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина, который ранее встречался с актрисой Светланой Ходченковой и певицей Ритой Дакотой. Однако Алесе, судя по всему, удалось покорить его сердце – он сделал ей предложение и стал отцом ее малыша.
Отношения с Георгием модель рассекретила в сентябре прошлого года, отметив, что влюбилась в него с первого взгляда.
Ранее Алеся также опубликовала пост у себя на страничке в соцсети, в котором призналась, что всегда хотела быть молодой мамой и счастлива, что встретила мужчину, о котором всегда мечтала.
Фото: Instagram Алеси Кафельниковой
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