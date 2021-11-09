Лиза Пескова трогательно вступилась за сестру Надю, которую засудили на соревнованиях

Лиза Пескова тоже не оставила этот инцидент без внимания и вступилась за Надю:

«Хочу поделиться с вами историей, которая уже не впервые происходит с моей младшей сестрой Надей. Таня уже об этом написала, но я тоже хочу с вами об этом поговорить. Надю чуть ли не с рождения приучают к труду. К тому, что день - рабочий, и к тому, что в жизни надо пахать, чтобы чего-то достичь. Ей, как и мне, предстоит учиться постоять за себя и отбиваться от предвзятого и стереотипного мнения многих, которые считают, что детям из таких семей делать ничего не надо, ничего они не умеют и получают первые места, красные дипломы и т.д. Чем бы я в жизни не занималась, учебой, работой, спортом и саморазвитием - постоянно приходится кому-то что-то доказывать (себе в первую очередь) и прикладывать максимум усилий. Но не все это понимают», – написала она.

Она отметила, что многим трудности идут на пользу, однако уместны ли они в детском возрасте?

«Зато чем больше таких ситуаций, тем крепче стержень. Может, я ошибаюсь. А вы как считаете? Уместно ли намеренно занижать результаты ребёнка, ссылаясь на непотизм? Наверное, она будет стараться еще больше. Такие истории должны делать сильнее. Но понимает ли это ребенок в 7 лет?»