Анджелина Джоли появилась на обложке глянцевого журнала и рассказала об «исцелении семьи»
Фото: Global Look Press
Анджелина Джоли появилась на обложке британского Vogue. Актриса позирует на фото в элегаетном наряде – бежевом пальто, а также топе, юбке-карандаш и туфлях-лодочках, выдержанных в одной цветовой гамме.
Актриса пригласила главного редактора издания Эдварда Эннинфула в свой особняк в Лос-Анджелесе, где она живёт вместе со своими детьми, и рассказала о том, насколько по-другому складывается из жизнь.
По словам Джоли, нынешнему молодому поколению приходится гораздо тяжелее приходилось им – на них оказывается давление, и сваливается слишком много информации.
При этом они с достоинством принимают удары, и продолжают жить, даже несиотря на сложное время – пандемию коронавируса – дети Анджелины заканчивают школу, получают водительские права, общаются со своими друзьями.
Кроме того я, перед Джоли встала важная задача – она хочет восстановить дружеские отношения с Брэдом Питтом, чтобы совместно воспитывать детей.
«Последние несколько лет были довольно тяжелыми. Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи. Все медленно встает на свои места: словно тает лед, и кровь возвращается в мое тело», – признается Анджелина.
Фото: Global Look Press
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