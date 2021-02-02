passion.ru

Анджелина Джоли появилась на обложке глянцевого журнала и рассказала об «исцелении семьи»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Анджелина Джоли с поклонниками

Фото: Global Look Press

Актриса позирует в элегантном сдержанном образе в бежевых тонах.

Анджелина Джоли появилась на обложке британского Vogue. Актриса позирует на фото в элегаетном наряде – бежевом пальто, а также топе, юбке-карандаш и туфлях-лодочках, выдержанных в одной цветовой гамме.

Актриса пригласила главного редактора издания Эдварда Эннинфула в свой особняк в Лос-Анджелесе, где она живёт вместе со своими детьми, и рассказала о том, насколько по-другому складывается из жизнь.

По словам Джоли, нынешнему молодому поколению приходится гораздо тяжелее приходилось им – на них оказывается давление, и сваливается слишком много информации.

При этом они с достоинством принимают удары, и продолжают жить, даже несиотря на сложное время – пандемию коронавируса – дети Анджелины заканчивают школу, получают водительские права, общаются со своими друзьями.

Кроме того я, перед Джоли встала важная задача – она хочет восстановить дружеские отношения с Брэдом Питтом, чтобы совместно воспитывать детей.

«Последние несколько лет были довольно тяжелыми. Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи. Все медленно встает на свои места: словно тает лед, и кровь возвращается в мое тело», – признается Анджелина.

Фото: Global Look Press

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!