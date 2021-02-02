Анджелина Джоли появилась на обложке глянцевого журнала и рассказала об «исцелении семьи»

По словам Джоли, нынешнему молодому поколению приходится гораздо тяжелее приходилось им – на них оказывается давление, и сваливается слишком много информации.

При этом они с достоинством принимают удары, и продолжают жить, даже несиотря на сложное время – пандемию коронавируса – дети Анджелины заканчивают школу, получают водительские права, общаются со своими друзьями.

Кроме того я, перед Джоли встала важная задача – она хочет восстановить дружеские отношения с Брэдом Питтом, чтобы совместно воспитывать детей.

«Последние несколько лет были довольно тяжелыми. Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи. Все медленно встает на свои места: словно тает лед, и кровь возвращается в мое тело», – признается Анджелина.