«Победа незаслуженная»: в Сети разгорелся скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Фото: кадр из эфира
В пятницу, 24 апреля, в прямом эфире Первого канала состоялся финал седьмого сезона шоу «Голос. Дети», победительницей которого стала подопечная Басты, 10-летняя Олеся Казаченко из Ногинска. За самую юную участницу финала проголосовало 35,7% зрителей. Справедливости ради отметим, что суперфиналисты шли ноздря в ноздрю — Софья Туманова из команды Валерия Меладзе получила 32,7% голосов, а Артем Фокин из команды Полины Гагариной — 31,6% голосов. Однако многочисленные пользователи Сети уверены, что победа досталась девочке несправедливо.
Видео выступления Олеси в суперфинале, размещенное на YouTube, получило больше дизлайков, чем лайков, а в комментариях — сплошной негатив. «Дизлайков под ее финальным выступлением больше, чем лайков ;) вопрос, кто тогда голосовал? Верно, нас опять обманули!», «Опять всё куплено! Ну что, ждём пересчёта голосов?», «Дизлайков больше, чем лайков, она действительно не заслужила победы, Артём Фокин... Мне его жаль... Победа куплена.. Эмоции в конце не настоящие», «Ребята, ну, все, проект можно переименовывать в Голос. Деньги», «1 канал окончательно потерял доверие. Нужно писать правообладателю, чтобы проверили результаты голосования», — возмущаются зрители.
Напомним, предыдущий сезон шоу «Голос. Дети» завершился грандиозным скандалом — победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова, а впоследствии выяснилось, что была накрутка голосов в пользу участницы. Во избежание повторения истории руководство Первого канала изменило систему голосования — теперь проголосовать за понравившегося участника можно лишь один раз. На первом этапе можно отправить три смс (по одному за участника из каждой команды). На втором этапе — одно смс (за одного из оставшихся троих). Звонки отменены, а в ответ на сообщение с номером участника теперь приходит смс с просьбой подтвердить действие.
А вы следили за шоу «Голос. Дети»?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress, picture alliance/dpa, East News, Getty Images
Видео: YouTube
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