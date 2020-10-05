12-летняя дочь Алсу растрогала милыми фото из детства и молодости мамы

Фолловеры иронично восприняли пост юной певицы и написали в комментариях: «Твоя молодость только началась!», «Молодость у тебя впереди! Это было детство! :)», «Ути пути, красотульки!», «Красавицы...», «Лапочки и красотка мама», «Какие вы красивые!!!», «Молодости — громко сказано», «Ээх... было время, старушка», «Ни капли не изменилась», «А сейчас уже старость?», «Какая же Мама красотка и не меняется и детки конфетки», «Милота», «У тебя мама классная», «Самые красивые», «Действительно, классные».

К слову, недавно мы писали, как Алсу нежно поздравила старшую дочь с днем рождения и показала ее свежее фото. Старшей дочери 37-летней певицы Алсу исполнилось 14 лет.

А тебе понравились архивные фото Алсу и ее дочери Микеллы? Делись своим мнением в комментариях!