Алсу в новом образе удивила подписчиков сходством с Жанной Фриске

Поклонники остались в восторге от обольстительного образа Алсу, а некоторые даже отметили, что на снимках исполнительница очень похода на коллегу по цеху Жанну Фриске: «На Жанну очень похожа здесь», «Прекрасная, очень выразительный взгляд», «Красивая до неузнаваемости», «Природная красота, лицо, глаза, изящная фигура, все на месте», — оставляют комментарии подписчики.

Ранее Алсу уже получала комплименты за нежный образ для летнего отдыха. Тогда певица появилась на снимках в красивом платье-рубашке сиреневого цвета.