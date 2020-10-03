Алсу в новом образе удивила подписчиков сходством с Жанной Фриске
Фото: Instagram/ @alsou_a
Алсу — королева сдержанных образов. Исполнительница сделала натуральный нюдовый макияж и элегантную причёску своей визитной карточкой. Тем не менее, это не значит, что певица не готова к ярким и экстравагантным образам. В фотосессии для нового альбома она показала свою сексуальную сторону.
«Вчера наконец-то сделали новую фотосессию для предстоящего альбома, синглов и пр. Как вам такая я?» — поинтересовалась у подписчиков звезда.
Поклонники остались в восторге от обольстительного образа Алсу, а некоторые даже отметили, что на снимках исполнительница очень похода на коллегу по цеху Жанну Фриске: «На Жанну очень похожа здесь», «Прекрасная, очень выразительный взгляд», «Красивая до неузнаваемости», «Природная красота, лицо, глаза, изящная фигура, все на месте», — оставляют комментарии подписчики.
Ранее Алсу уже получала комплименты за нежный образ для летнего отдыха. Тогда певица появилась на снимках в красивом платье-рубашке сиреневого цвета.
Фото и видео: Instagram
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