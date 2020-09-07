«Уже прекрасная девушка»: Алсу нежно поздравила старшую дочь с днем рождения и показала ее свежее фото
Фото: Instagram Алсу
«Ровно 14 лет назад, в 6.40 утра, на свет появилась моя нежная, добрая девочка - моя доченька Сафина. Сегодня уже прекрасная девушка, и порой даже не верится, что это мой ребенок! Когда успела так вырасти и повзрослеть? Будь счастлива, доченька! Ты скромная, умная, трудолюбивая и уже такая мудрая и глубокая. Это настоящее счастье быть твоей мамой. Пусть все твои заветные мечты обязательно сбудутся», - написала звездная мама под фотографией дочки.
«С днем рождения», «Радостей и счастья Сафине», «Девочка - прелесть», «Даже со стороны видны все перечисленные вами качества», «Очень на папу похожа... красавица и уже такая большая выросла, здоровья, счастья», «Будь счастлива, стесняшка мамина и папина», - комментируют подписчики блога звезды.
Всего у Алсу трое детей. Обе ее дочери занимаются музыкой: Сафина проявляется себя в классическом направлении, а Микелла строит карьеру на эстраде. Сына Алсу показывает так редко, что не все поклонники догадываются о его существовании.
А вы знали, что Алсу - многодетная мама?
Фото и видео: Instagram/@alsou_a
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