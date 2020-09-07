passion.ru

«Уже прекрасная девушка»: Алсу нежно поздравила старшую дочь с днем рождения и показала ее свежее фото

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Алсу

Фото: Instagram Алсу

Старшей дочери 37-летней певицы Алсу исполнилось 14 лет.

«Ровно 14 лет назад, в 6.40 утра, на свет появилась моя нежная, добрая девочка - моя доченька Сафина. Сегодня уже прекрасная девушка, и порой даже не верится, что это мой ребенок! Когда успела так вырасти и повзрослеть? Будь счастлива, доченька! Ты скромная, умная, трудолюбивая и уже такая мудрая и глубокая. Это настоящее счастье быть твоей мамой. Пусть все твои заветные мечты обязательно сбудутся», - написала звездная мама под фотографией дочки.

«С днем рождения», «Радостей и счастья Сафине», «Девочка - прелесть», «Даже со стороны видны все перечисленные вами качества», «Очень на папу похожа... красавица и уже такая большая выросла, здоровья, счастья», «Будь счастлива, стесняшка мамина и папина», - комментируют подписчики блога звезды.

Всего у Алсу трое детей. Обе ее дочери занимаются музыкой: Сафина проявляется себя в классическом направлении, а Микелла строит карьеру на эстраде. Сына Алсу показывает так редко, что не все поклонники догадываются о его существовании.

А вы знали, что Алсу - многодетная мама?

Фото и видео: Instagram/@alsou_a

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!