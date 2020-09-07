«Уже прекрасная девушка»: Алсу нежно поздравила старшую дочь с днем рождения и показала ее свежее фото

«С днем рождения», «Радостей и счастья Сафине», «Девочка - прелесть», «Даже со стороны видны все перечисленные вами качества», «Очень на папу похожа... красавица и уже такая большая выросла, здоровья, счастья», «Будь счастлива, стесняшка мамина и папина», - комментируют подписчики блога звезды.

Всего у Алсу трое детей. Обе ее дочери занимаются музыкой: Сафина проявляется себя в классическом направлении, а Микелла строит карьеру на эстраде. Сына Алсу показывает так редко, что не все поклонники догадываются о его существовании.