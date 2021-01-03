Дочь миллиардера Романа Абрамовича похвасталась роскошным помолвочным кольцом

Напомним, что Софья — одна из пяти детей Романа Абрамовича и его второй жены Ирины Маландиной, с которой он развелся в 2007 году. У девушки есть двое братьев и две сестры — 28-летняя Анна, 27-летний Аркадий, 19-летняя Арина и 17-летний Илья. Кроме того, у Романа Абрамовича подрастают 11-летний сын Аарон и 7-летняя дочь Лея от третьей жены Дарьи Жуковой, с которой он расстался в 2017-м.

К слову, недавно мы писали, как дочь Романа Абрамовича показала фото красавца-бойфренда: «Я суперсчастлива». 26-летняя наследница знаменитого миллиардера Романа Абрамовича Софья опубликовала редкую фотографию своего парня, в которого, судя по всему, сильно влюблена.