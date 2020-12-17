Дочь Абрамовича в бикини похвасталась шикарным отдыхом с брутальным бойфрендом
Фото: Instagram Софьи Абрамович
Софья Абрамович опубликовала в Instagram фотографии с отдыха, на одной из которых она позирует в леопардовом бикини вместе с бойфрендом. Влюбленные, судя по снимкам, прекрасно проводят время в теплых краях на берегу моря. «Счастье — это еще мягко сказано. Наслаждаемся моментом здесь и сейчас», — написала девушка.
Фото: Instagram Софьи Абрамович
Также Софья показала, что даже во время отдыха они с женихом не забывают о занятиях спортом. В опубликованном видео, в котором ее молодой человек с обнаженным торсом поднимает гирю и демонстрирует мышцы.
Отметим, что подробности личной жизни широкой общественности Софья Абрамович не раскрывает. Так что, как зовут ее бойфренда, которого она недавно впервые показала, и чем он занимается, неизвестно. Они оба живут в Англии, Софья проводит большую часть времени в особняке в Питерсфилде в западном Сассексе. Два года назад Абрамович окончила колледж Royal Holloway в Лондоне и получила степень в области менеджмента и маркетинга.
Напомним, что Софья — одна из пяти детей Романа Абрамовича и его второй жены Ирины Маландиной, с которой он развелся в 2007 году. У девушки есть двое братьев и две сестры — 28-летняя Анна, 27-летний Аркадий, 19-летняя Арина и 17-летний Илья. Кроме того, у Романа Абрамовича подрастают 11-летний сын Аарон и 7-летняя дочь Лея от третьей жены Дарьи Жуковой, с которой он расстался в 2017-м.
Фото: instagram
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