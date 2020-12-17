Дочь Абрамовича в бикини похвасталась шикарным отдыхом с брутальным бойфрендом

Отметим, что подробности личной жизни широкой общественности Софья Абрамович не раскрывает. Так что, как зовут ее бойфренда, которого она недавно впервые показала, и чем он занимается, неизвестно. Они оба живут в Англии, Софья проводит большую часть времени в особняке в Питерсфилде в западном Сассексе. Два года назад Абрамович окончила колледж Royal Holloway в Лондоне и получила степень в области менеджмента и маркетинга.

Напомним, что Софья — одна из пяти детей Романа Абрамовича и его второй жены Ирины Маландиной, с которой он развелся в 2007 году. У девушки есть двое братьев и две сестры — 28-летняя Анна, 27-летний Аркадий, 19-летняя Арина и 17-летний Илья. Кроме того, у Романа Абрамовича подрастают 11-летний сын Аарон и 7-летняя дочь Лея от третьей жены Дарьи Жуковой, с которой он расстался в 2017-м.