Дочь Романа Абрамовича показала фото красавца-бойфренда: «Я суперсчастлива»

Подробности личной жизни широкой общественности Софья Абрамович не раскрывает. Так что, как зовут ее бойфренда и чем он занимается, неизвестно. Они оба живут в Англии, Софья проводит большую часть времени в особняке в Питерсфилде в западном Сассексе. Два года назад Абрамович окончила колледж Royal Holloway в Лондоне и получила степень в области менеджмента и маркетинга.

Ранее Софья не выдержала нападок хейтеров в Сети, критиковавших ее за неидеальную немодельную внешность, и даже удалила свою страницу в Instagram. Недавно девушка постройнела, похорошела и снова начала публиковать фотографии.