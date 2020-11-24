Дочь Романа Абрамовича показала фото красавца-бойфренда: «Я суперсчастлива»
Фото: Instagram Софьи Абрамович
Софья Абрамович опубликовала в Instagram снимок, на котором ее бойфренд лежит в постели вместе с ее любимыми домашними питомцами. Кто-то из фолловеров написал, что Софья и ее молодой человек прекрасно смотрятся вместе, на что девушка отметила, что она с ним «суперсчастлива».
Фото: Instagram Софьи Абрамович
Подробности личной жизни широкой общественности Софья Абрамович не раскрывает. Так что, как зовут ее бойфренда и чем он занимается, неизвестно. Они оба живут в Англии, Софья проводит большую часть времени в особняке в Питерсфилде в западном Сассексе. Два года назад Абрамович окончила колледж Royal Holloway в Лондоне и получила степень в области менеджмента и маркетинга.
Ранее Софья не выдержала нападок хейтеров в Сети, критиковавших ее за неидеальную немодельную внешность, и даже удалила свою страницу в Instagram. Недавно девушка постройнела, похорошела и снова начала публиковать фотографии.
Напомним, что Софья — одна из пяти детей Романа Абрамовича и его второй жены Ирины Маландиной, с которой он развелся в 2007 году. У девушки есть двое братьев и две сестры — 28-летняя Анна, 27-летний Аркадий, 19-летняя Арина и 17-летний Илья. Кроме того, у Романа Абрамовича подрастают 11-летний сын Аарон и 7-летняя дочь Лея от третьей жены Дарьи Жуковой, с которой он расстался в 2017-м.
Фото и видео: Instagram
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