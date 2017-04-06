Шепелева оштрафовали на 5 тысяч рублей за то, что он скрывает сына от родных

На прошлой неделе сын Дмитрия Шепелева Платон отметил четырехлетие. Отцу повезло поздравить сына лично, в отличие от остальных родственников, которые смогли лишь передать добрые пожелания мальчику на расстоянии. Так, сестра Жанны, Наталья, опубликовала трогательное видео, которое она сделала из фото беременной Жанны Фриске и снимков Платона.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Апр 6 2017 в 2:07 PDT

Однако родители Фриске так и не смогли увидеть внука в день его рождения. Они дежурили у дома Шепелева три дня, и все безрезультатно. Несмотря на то, что суд обязал Дмитрия давать им видеться с Платоном в присутствии психолога, он указание проигнорировал.

Из-за этого отец певицы решил пойти на крайние меры и обратился к судебным приставам, попросив у них принудительно заставить ведущего показать внука. Они, в свою очередь, открыли против Шепелева судебное производство.

В конечном счете, Дмитрию выписали штраф в размере 5 тысяч рублей за «неисполнение решения суда», о чем приставы осведомили Шепелева, повесив извещение на двери его квартиры.

Как сообщил «КП» отец Жанны: «Мы так надеялись лично поздравить мальчика! Моя жена три дня с 10 утра до 19 вечера стояла возле дома, где живет Шепелев. В надежде, что Платона поведут в садик или на прогулку, и она его увидит, передаст от нас подарок. Простыла, но ничего не добилась. По тому адресу, который Шепелев указал в органах опеки, ребенка нет. Пристав приходил туда несколько раз - найти не может. В садик тоже ходили - Платона там нет».

Фото: Instagram