СМИ сообщили, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов скоро станут родителями.

«Теперь понятно, почему свадьба скоро))) Молодцы)», «Как мы рады!!! Пускай уже родят ребёнка и живут тихо-молча, по-семейному», «Ну ждет и ждет, это их личное дело, миллионы беременеют и молчат до поры до времени. А эти на второй день после зачатия уже всю страну оповещают! Все напоказ, все как раньше, быстрее в сети сливать свои интимные новости. Скромнее нужно быть!!!!», «Детки — это счастье, думаю, все у них будет отлично», «Ну все! Вызывайте скорую бузовой!!!», «Бузова после такой новости ещё один хит забабахает!», «Да прямо вот Бузова так расстроится,... не верю.. не любила она его.. всех она обманула, хотела замуж официально — вышла, не хотела от него рожать — не родила, да он сам все, ее бывший, давно понял, что детей ему не светит от нее», — обсуждают подписчики.

Однако не все поверили безымянным «инсайдерам»: «Пипец, кто это сказал вообще, что за информация», «Посмотрите на их фото, у него в профиле, в бассейне, у неё живот втянут, ребра торчат. Какая беременность», «Беременность 3 часа», «Да нет там беременности», — сомневаются они.

Ждем официальных комментариев пары.

Фото: instagram