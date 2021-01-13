Дмитрий Шепелев решил продать долю сына Платона в квартире Фриске

Две трети жилища принадлежат родителям певицы, которые направили иск в Хамовнический суд с просьбой запретить подобную операцию. Предположительно, приобрести долю сына родителям бывшей жены, как положено в таких случаях, Шепелев не предложил. Родители певицы прокомментировали, что квартиру Жанна Фриске оставила сыну, и распоряжаться имуществом Шепелев права не имеет.

Сейчас Дмитрий живет вместе с сыном, которому не дает видеться с родственниками матери, и своей новой пассией, которую недавно представил общественности в своем блоге в Instagram, а также ее ребенком от первого брака. Совсем недавно семья переехала в новую квартиру в центре Москвы.