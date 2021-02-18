Дмитрий Шепелев показал роскошное кольцо на пальце Тулуповой — свадьба скоро?

Личная жизнь экс-возлюбленного Жанны Фриске до сих пор окружена скандалами. В начале февраля телеведущий заявил, что скоро станет отцом во второй раз — его возлюбленная Екатерина Тулупова ждет ребенка.

Этой новостью Дмитрий Шепелев не только привел в ярость отца Жанны Фриске, но и заставил многочисленных поклонников гадать, когда же телеведущий собирается повести избранницу под венец?

18 февраля Дмитрий решил пообщаться с фолловерами в формате «вопрос-ответ», но только сильнее озадачил всех своим ответом.