Дмитрий Шепелев показал роскошное кольцо на пальце Тулуповой — свадьба скоро?
Фото: Instagram
Личная жизнь экс-возлюбленного Жанны Фриске до сих пор окружена скандалами. В начале февраля телеведущий заявил, что скоро станет отцом во второй раз — его возлюбленная Екатерина Тулупова ждет ребенка.
Этой новостью Дмитрий Шепелев не только привел в ярость отца Жанны Фриске, но и заставил многочисленных поклонников гадать, когда же телеведущий собирается повести избранницу под венец?
18 февраля Дмитрий решил пообщаться с фолловерами в формате «вопрос-ответ», но только сильнее озадачил всех своим ответом.
Фото: Кадр из Stories аккаунта Шепелева
Один из поклонников поинтересовался, женат ли Шепелев. В ответ телеведущий опубликовал фото кольца с внушительным камнем на безымянном пальце Тулуповой, не дав однозначного ответа. Возможно, Дмитрий и Екатерина обменялись помолвочными кольцами и пока только обдумывают свадьбу. К слову, на Жанне Фриске телеведущий так и не женился.
Напомним, что с новой избранницей, Екатериной Тулуповой, популярный телеведущий Дмитрий Шепелев познакомился, когда они водили своих старших детей в один детский сад. У Екатерины также есть дочь Лада от предыдущего брака.
Недавно пара провела романтический отпуск на Мальдивах, а вернувшись, решила обзавестись новым жильем — в преддверии появления нового члена семьи.
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Фото: Instagram
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