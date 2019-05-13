Алина Кабаева стала мамой? СМИ сообщили о тайных родах гимнастки

Алина Кабаева ведет закрытый образ жизни, о ней после завершения спортивной карьеры известно очень мало, а детали личной жизни держатся под строжайшим секретом. В 2013 году она заявила журналу «Большой спорт», что детей у нее нет. Однако в 2009 году ее заметили на светском мероприятии с мальчиком. Кабаева рассказала, что это ее племянник, после версия поменялась и мальчик стал сыном подруги.