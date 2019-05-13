Алина Кабаева стала мамой? СМИ сообщили о тайных родах гимнастки

«СтарХит» со ссылкой на dom2life.ru сообщает, что 7 мая в столичном центре акушерства и гинекологии имени Кулакова олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двух мальчиков. Для 36-летней Кабаевой, по сведениям изданий, выделили вип-палалу, а всех пациенток перевели из крыла, где лежала гимнастка. Кабаеву охраняла многочисленная охрана, а еду ей доставляли из лучших ресторанов.
Фото: Igor Kritskiy/ Global Look press
Вес, рост, имена детей и другие подробности родов неизвестны. Официальные источники эти сведения не подтверждают. Одна из помощниц гимнастки лишь коротко отметила: «Слухи не комментируем», уточняет «СтарХит».
Алина Кабаева ведет закрытый образ жизни, о ней после завершения спортивной карьеры известно очень мало, а детали личной жизни держатся под строжайшим секретом. В 2013 году она заявила журналу «Большой спорт», что детей у нее нет. Однако в 2009 году ее заметили на светском мероприятии с мальчиком. Кабаева рассказала, что это ее племянник, после версия поменялась и мальчик стал сыном подруги.
В последние годы информация, что Алина Кабаева родила, появлялась не раз. В 2008 году СМИ сообщали, что спортсменка родила мальчика, которого, якобы, назвали Дмитрием. В 2015-м появились сведения, что Алина Кабаева родила сына в элитном центре Святой Анны в Швейцарии.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Pravda Komsomolskaya, Alexander Chernykh, Dmitriy Purtov, Gennadii Usoev, Olga Kravets, Natalya Loginova, Igor Kritskiy, Viktor Chernov, Maxim Burlak, Serge Kivrin/ Andrei Golovanov/ Global Look press
Видео: youtube.com/ Вечерний Ургант
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