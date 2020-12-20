Длинные волосы, мерцающие серьги и пирсинг: Нюша удивила фанатов гламурным образом
Фото: @nyusha_nyusha/ Instagram
Нюша выложила новое фото. На снимке она выглядит просто потрясающе: ровный тон лица и красивая скульптура, серебряный пирсинг «монро», яркий макияж глаз и розовые глянцевые губы. Кроме образа, многие подписчики отметили шикарный цвет волос певицы — легкое омбре из темно-русого в более светлый очень подходит исполнительнице хита «Вою на луну», делает ее образ ярче и свежее. В ушах у артистки блестят акцентные серебряные длинные серьги.
«Нарядное селфи...а вообще, я лежу свернувшись калачиком дома... укрывшись теплым пледом, попивая ромашковый чай...», — подписала публикацию знаменитость.
Конечно же, комментаторы не оставили без внимания такой роскошный образ певицы и написали множество комплиментов: «Икона», «Красотка!», «Богиня, как всегда неповторима!», «Ты лучшая. Обожаю тебя!», «Шикарная», «Красавица наша Нюша», «Очень оригинально и красиво выглядишь».
А вам понравился образ певицы? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото: @nyusha_nyusha/ Instagram
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