Длинные волосы, мерцающие серьги и пирсинг: Нюша удивила фанатов гламурным образом

«Нарядное селфи...а вообще, я лежу свернувшись калачиком дома... укрывшись теплым пледом, попивая ромашковый чай...», — подписала публикацию знаменитость.

Конечно же, комментаторы не оставили без внимания такой роскошный образ певицы и написали множество комплиментов: «Икона», «Красотка!», «Богиня, как всегда неповторима!», «Ты лучшая. Обожаю тебя!», «Шикарная», «Красавица наша Нюша», «Очень оригинально и красиво выглядишь».

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