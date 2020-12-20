«Дива!»: Ани Лорак предстала в блестящем платье с разрезом на ноге
Фото: @anilorak / Instagram
Звезды уже вовсю готовятся к празднованию Нового года и показывают своим поклонникам эффектные наряды, в которых можно смело встречать 2021 год.
Ани Лорак восхитила подписчиков своего Instagram-аккаунта каруселью снимков, на которых предстала в блестящем черном платье макси-длины без рукавов и с соблазнительным разрезом на ноге.
Исполнительница хита «Shady Lady» дополнила образ шикарной прической и вечерним макияжем в коричневых оттенках. Кроме того, на помощь звезде в создании идеального образа пришли драгоценные камни, из которых выполнены украшения знаменитой брюнетки.
Поклонники Лорак пришли в восторг от ее новой фотосессии. В комментариях звезду осыпали комплиментами. «Я слушаю ваши песни и у меня отличное новогоднее настроение! Шикарная», «Вау! Это разрыв всего! Какая вы шикарная!!!», «Дива! Настоящая дива!» — пишут пользователи Сети.
Напомним, что не так давно Ани Лорак восхитила подписчиков своего блога, опубликовав фото в костюме «второй коже».
Фото: @anilorak / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!