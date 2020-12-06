Ани Лорак в костюме -«второй коже» произвела фурор: «Королева»
Фото: @anilorak / Instagram
Для выхода в свет певица выбрала блистательный наряд. Она появилась в облегающем костюме «второй коже», который подчеркнул все достоинства ее идеальной фигуры.
Стилисты сделали Лорак стильную прическу с локонами и яркий с акцентом на глаза макияж. Они приняли очень красивое решение — дымчатый макияж с тенями-хамелеонами. Покрытие, полученное с их помощью, создает волшебную игру света и переливов цвета. Образ получился шикарным, согласитесь?
«Помню, маленькой девочкой я смотрела этот фестиваль и мечтала, чтобы однажды мою песню назвали песней года. Сегодня у меня множество наград и все они сотканы из вашей любви!!! Спасибо, что вы всегда рядом, наша любовь взаимна!». – вспомнила звезда и обратилась к своим подписчикам.
Фолловеры остались в восторге от нового стильного образа певицы и написали: «Ого,классные боты!», «Очень очень красивая Каролина, королева!», «Вы заслуживаете все награды», «Необычный костюм, очень стильное и смелое решение», «Бомбезный комбинезон!Вы супер!», «Анна, вы прелестны», «Очень ждем вашего выступления! Вы лучшая!».
Фото: @anilorak / Instagram
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