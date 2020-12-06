Ани Лорак в костюме -«второй коже» произвела фурор: «Королева»

Для выхода в свет певица выбрала блистательный наряд. Она появилась в облегающем костюме «второй коже», который подчеркнул все достоинства ее идеальной фигуры.

Стилисты сделали Лорак стильную прическу с локонами и яркий с акцентом на глаза макияж. Они приняли очень красивое решение — дымчатый макияж с тенями-хамелеонами. Покрытие, полученное с их помощью, создает волшебную игру света и переливов цвета. Образ получился шикарным, согласитесь?