Накануне поклонники Ольги Бузовой не на шутку взволновались — в Сети появилась информация о том, что их любимая ведущая покидает «Дом-2», потому что ее музыкальная карьера стала занимать все время, не давая полноценно работать на реалити-шоу. По слухам, об этом Бузова заявила на съемках одного из выпусков «телестройки», 22 мая, а заменят ее Влад Кадони, Андрей Черкасов, Катя Жужа, Ольга Орлова и, конечно же, Ксения Бородина.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 12 2017 в 10:25 PDT

Но как оказалось, Ольга не собирается покидать проект, который стал для нее первым шагом на пути к успеху. PR-менеджер певицы, Антон Богославский, прокомментировал эту информацию и опроверг все слухи, касающиеся не только ее ухода из «Дома-2», но и беременности.

Публикация от Антон Богославский (@anton_bo) Фев 11 2017 в 2:57 PST

«Когда Оля была в браке, каждый месяц писали, что она беременна. Сейчас она не в браке, и каждый месяц мне звонят журналисты с вопросом "Правда ли, что Оля покидает "Дом-2?" Нет, это неправда. Я каждый раз опровергаю эту информацию, как и ее мнимую беременность», — цитирует слова Антона Woman’s Day.

Фото: instagram.com