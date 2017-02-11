Накануне поклонники Ольги Бузовой не на шутку взволновались — в Сети появилась информация о том, что их любимая ведущая покидает «Дом-2», потому что ее музыкальная карьера стала занимать все время, не давая полноценно работать на реалити-шоу. По слухам, об этом Бузова заявила на съемках одного из выпусков «телестройки», 22 мая, а заменят ее Влад Кадони, Андрей Черкасов, Катя Жужа, Ольга Орлова и, конечно же, Ксения Бородина.
Но как оказалось, Ольга не собирается покидать проект, который стал для нее первым шагом на пути к успеху. PR-менеджер певицы, Антон Богославский, прокомментировал эту информацию и опроверг все слухи, касающиеся не только ее ухода из «Дома-2», но и беременности.
«Когда Оля была в браке, каждый месяц писали, что она беременна. Сейчас она не в браке, и каждый месяц мне звонят журналисты с вопросом "Правда ли, что Оля покидает "Дом-2?" Нет, это неправда. Я каждый раз опровергаю эту информацию, как и ее мнимую беременность», — цитирует слова Антона Woman’s Day.
Фото: instagram.com
Да уж пусть хоть куда нибудь УЙДЕТ и чем скорее, тем лучше