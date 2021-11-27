Дима Билан заинтриговал поклонников фото в обнимку с Наталией Орейро
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Наталия Орейро, недавно получившая гражданство РФ, становится все ближе к российским поклонникам. Похоже, звезда «Дикого ангела» в скором времени порадует фанатов дуэтом с Димой Биланом. 39-летний артист на днях опубликовал совместные снимки с уругвайской певицей и актрисой, подписав их интригующими «Наша Наташа» и «Скоро».
«Даже не знаю, кому я больше завидую на этом фото», «Какие красивые!», «Интрига-а-а!», — отреагировали подписчики Димы Билана.
Наталия Орейро и ее единственный сын получили гражданство России в начале ноября 2021 года. 10 ноября актриса и певица получила паспорт в посольстве России в Аргентине. Ранее артистка объясняла, что для нее такой шаг — способ выразить признательность российским поклонникам. Позднее Наталия решилась и на другой серьезный шаг. Орейро привилась от коронавируса вакциной «Спутник V».
Фото и видео: @bilanofficial/Instagram; Javier Ramirez, Oscar Gonzalez/Global Look Press; East News