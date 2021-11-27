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Дима Билан заинтриговал поклонников фото в обнимку с Наталией Орейро

Кажется, поклонников Димы Билана и Наталии Орейро ждет сюрприз в виде дуэта артистов — в соцсетях певца появился интригующий снимок со звездой «Дикого ангела». Кроме того знаменательный пост Дима Билан подписал словом «Скоро».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дима Билан

Фото: Instagram

Наталия Орейро, недавно получившая гражданство РФ, становится все ближе к российским поклонникам. Похоже, звезда «Дикого ангела» в скором времени порадует фанатов дуэтом с Димой Биланом. 39-летний артист на днях опубликовал совместные снимки с уругвайской певицей и актрисой, подписав их интригующими «Наша Наташа» и «Скоро».

«Даже не знаю, кому я больше завидую на этом фото», «Какие красивые!», «Интрига-а-а!», — отреагировали подписчики Димы Билана.

Наталия Орейро и ее единственный сын получили гражданство России в начале ноября 2021 года. 10 ноября актриса и певица получила паспорт в посольстве России в Аргентине. Ранее артистка объясняла, что для нее такой шаг — способ выразить признательность российским поклонникам. Позднее Наталия решилась и на другой серьезный шаг. Орейро привилась от коронавируса вакциной «Спутник V».

Фото и видео: @bilanofficial/Instagram; Javier Ramirez, Oscar Gonzalez/Global Look Press; East News

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