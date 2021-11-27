Дима Билан заинтриговал поклонников фото в обнимку с Наталией Орейро

Наталия Орейро и ее единственный сын получили гражданство России в начале ноября 2021 года. 10 ноября актриса и певица получила паспорт в посольстве России в Аргентине. Ранее артистка объясняла, что для нее такой шаг — способ выразить признательность российским поклонникам. Позднее Наталия решилась и на другой серьезный шаг. Орейро привилась от коронавируса вакциной «Спутник V».