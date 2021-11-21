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Наталия Орейро привилась от коронавируса российской вакциной «Спутник V»

Уругвайская актриса и певица, недавно ставшая гражданкой России, Наталия Орейро сделала прививку от коронавируса. Звезда сериала «Дикий ангел» предпочла российский препарат «Спутник V».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталия Орейро

Фото: @nataliaoreirosoy/Instagram

Певица рассказала телеканалу НТВ, что сделала уже две дозы вакцины и чувствует себя «очень хорошо». Российский препарат стал первым, который получила ее родная страна Уругвай и артистка этим очень гордится. «Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была "Спутник V"», — сказала 44-летняя звезда.

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Орейро осталась довольна своим выбором и в дальнейшем не планирует прививаться другими препаратами. «Чем же я буду вакцинироваться? Я не собираюсь прививаться другим препаратом».

Напомним, что 10 ноября Наталия и ее 9-летний сын Мерлин получили российские паспорта в посольстве РФ в Буэнос-Айресе. Звезда подала документы на гражданство еще летом 2020 года, ведь считает Россию практически своей второй родиной уже более двадцати лет. Среди русских зрителей Орейро стала невероятно популярна после выхода на экраны сериала «Дикий ангел» в начале нулевых.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press

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