Наталия Орейро привилась от коронавируса российской вакциной «Спутник V»

Орейро осталась довольна своим выбором и в дальнейшем не планирует прививаться другими препаратами. «Чем же я буду вакцинироваться? Я не собираюсь прививаться другим препаратом».

Напомним, что 10 ноября Наталия и ее 9-летний сын Мерлин получили российские паспорта в посольстве РФ в Буэнос-Айресе. Звезда подала документы на гражданство еще летом 2020 года, ведь считает Россию практически своей второй родиной уже более двадцати лет. Среди русских зрителей Орейро стала невероятно популярна после выхода на экраны сериала «Дикий ангел» в начале нулевых.