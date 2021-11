Теперь официально: Наталия Орейро получила паспорт гражданина РФ

Актрису сериала «Дикий ангел» всегда связывали особенно нежные чувства с Россией. Впервые девушка посетила страну в 2001 году во время концертного тура и осталась сражена наповал. Спустя несколько лет Наталия снялась в 16-серийном российском сериале «В ритме танго».

Во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году певица приехала в Россию в качестве официального посла от Уругвая. В честь этого Орейро записала песню United by love, которую записала на трех языках, одним из которых являлся русский. А в клипе к треку Наталия предстала в кокошнике и традиционном русском наряде. Позже был записан еще один клип на композицию To Russia With Love, который артистка сняла в подмосковной Балашихе.

И вот спустя год, во время очередного визита в любимую страну, Орейро решила «узаконить» отношения. Певица в одном из телешоу пошутила о том, что она так часто бывает в России, что ей уже пора бы выдать паспорт.

Шутка оказалась пророческой, и вот Наталия Орейро спустя два года получает паспорт гражданина РФ. Документ 44-летней актрисе вручил посол Дмитрий Феоктистов в Аргентине в здании дипмиссии.

Актриса прочла присягу на русском и уругвайском языках, а позже поблагодарила посла на русском языке.

«Спасибо, я очень рада», — произнесла Наталия Орейро с лучезарной улыбкой на лице.