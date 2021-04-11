Диброва: о разнице в возрасте с мужем, и о семейном кризисе: «Он относится ко мне как к дочери»

Совсем недавно семья телеведущего отметила 12 годовщину брака. На вопрос журналистов о том, легко ли удается супругам жить в мире и согласии, девушка ответила следующее: «Нужно слушать и разговаривать. Конфликты происходят, потому что люди банально не говорят о том, что им не нравится. Мы с Димой сразу договорились, что в случае каких-то спорных моментов, будем спокойно все обсуждать, чтобы потом это не перетекало в конфликтные ситуации, очевидцами которых могут стать как дети, так и сторонние люди. Поэтому наши дети изолированы от подобного, и это тоже одна из тех важных вещей, которые мы даем им в процессе воспитания».

Кроме того, Полина Диброва рассказала и о семейных ссорах. «Мы стараемся вообще не ссориться. Договорились — не держать в себе, а проговаривать. Часто партнер может даже не подозревать, что тебе что-то не нравится, тебя что-то беспокоит или обижает. Если ситуация может восприниматься неоднозначно другим человеком, нужно это обсуждать и не держать в себе зла. Потому что если ты накапливаешь это в себе, тебя разъедает изнутри. А партнер может даже не знать этого», — отметила бизнесвумен. Но тут же добавила, что и без кризисов в их семье не обошлось. «Знаете, я очень быстро отпускаю и забываю. У меня самоочистка происходит. А как без кризисов? Без этого жить неинтересно. Я не концентрируюсь на неприятных моментах», — разоткровенничалась основатель собственного женского клуба.

Известно, что между Полиной и Дмитрием довольно большая разница в возрасте. Журналисты решили узнать у девушки особенности таких отношений. «Между нами 30 лет разницы. Дима действительно относится ко мне как к дочери. Особенность такого брака в том, что тебе не нужно никому ничего доказывать. Оба человека занимают свои роли, свои позиции. Он меня воспитывал и воспитывает до сих пор. Возможно, я многие ошибки не делала, потому что рядом со мной был человек, который мне показывал, как правильно, учил меня всему», — ответила фотомодель.

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