Молодая жена Диброва рассказала, что он пережил операцию: «Была шишка на лице»

Молодая супруга тщательно следит за здоровьем Дмитрия. Недавно шоумен перенес операцию по удалению новообразования. На его щеке вдруг появилась шишка, которую врачи решили убрать хирургическим путем. «Шишка действительно была, и мужу пришлось сделать операцию. Но это было не косметологическое вмешательство, а лечебное — просто надо было удалить это образование. Это не страшная болезнь, все в порядке», — рассказала Полина Диброва журналистам «Комсомольской правды».

К слову, она добавила, что сейчас ее муж чувствует себя хорошо. Телеведущий следит за своим внешним видом и даже обращается к косметологам.

Напомним, что Полина Диброва младше журналиста на 30 лет, но разница в возрасте их не смущает. Возлюбленные поженились, когда ей было 20 лет, а ему — уже 50. Девушка стала четвертой женой телеведущего. У них растут трое сыновей: Саша, Федор и Илья. У Диброва есть еще двое взрослых детей и внучка.

«"Доброжелатели" в Instagram усиленно подчеркивают в моих постах разницу в возрасте. Разница, между мной и Димой, велика и самая большая — не возраст. Уважаю и восторгаюсь своим мужем и разницей в нас. Совсем не интересно быть одинаковыми. Мне бы скучно было жить», — поясняла Полина.

В одном из интервью модель откровенно рассказала, что муж создал ей все условия для счастливого материнства, оградив от всех бытовых забот. Одновременно в их шикарном доме живет 12 помощников. «Я никогда не бываю одна», — рассказывала молодая многодетная мать.