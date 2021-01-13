Полина Диброва показала уютное фото с мамой и сестрой: «Красотки»
Фото: www.instagram.com/polinadibrova/
Молодая супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва в старый Новый год поделилась трогательным фото со своей мамой и младшей сестрой. Женщины позируют перед елкой, одетые в праздничные домашние наряды — на маме забавные рождественские тапочки, а на девушках смешные свитшоты и одинаковые клетчатые брюки.
«Женская часть нашей семьи, немногочисленная. Хотя, раньше было все наоборот. Похожи мы с сестрой? Во. Только не надо писать кто красивее», — шутит модель в подписи к публикации.
Мама с дочками получила множество теплых слов и комплиментов от подписчиков:
«Красотки. Конечно похожи», «Какая Алиса милая ,взрослая », «Вы очень похожи на маму», «Классные девочки! Вообще не похожи», «С такой сестрой и дочка не нужна».
Супруга Дмитрия Диброва младше него на 13 лет, однако это не мешает семейному счастью — пара состоит в браке с 2009 года и растит троих замечательных сыновей. Сам телеведущий уже успел стать дедушкой — внука ему подарила его старшая дочка от предыдущего брака.
Фото и видео: Instagram Полины Дибровой
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