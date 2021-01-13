Полина Диброва показала уютное фото с мамой и сестрой: «Красотки»

Молодая супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва в старый Новый год поделилась трогательным фото со своей мамой и младшей сестрой. Женщины позируют перед елкой, одетые в праздничные домашние наряды — на маме забавные рождественские тапочки, а на девушках смешные свитшоты и одинаковые клетчатые брюки.

«Женская часть нашей семьи, немногочисленная. Хотя, раньше было все наоборот. Похожи мы с сестрой? Во. Только не надо писать кто красивее», — шутит модель в подписи к публикации.