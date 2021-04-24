Депздрав Москвы опроверг заявление Алены Водонаевой о неоказании ей медицинской помощи

Кроме того, департамент здравоохранения города Москвы опроверг заявление телеведущей о том, что медицинские работники плохо выполняли свои обязанности.

«Ни один врач после этого ко мне не зашел. Вообще! Видимо, обиделись на то, что я задалась вопросом о наличии перчаток на медсестре», — уточнила участница «Дома-2». При этом ей мешал «человек с дрелью», который шумел, ремонтируя держатель для туалетной бумаги.

Модель ожидала, что в больнице все будут строго выполнять свои обязанности, но была шокирована поведением сотрудников. Алена решила защитить свои права. Пациентка попросила ее выписать и не получила рекомендаций относительно дальнейшего лечения.

«Я сказала дежурному на этаже, что хочу домой, и попросила выписать меня. Мне никто не сказал, как лечиться теперь, что пить, и какие капельницы ставить», — продолжила она. Знаменитость обиделась на такое обращение и вовсе решила покинуть больницу. «Я просто взяла бумажки и ушла из больницы в тапочках, в которых приехала на "скорой". Вот как я их выбесила. Только простите, чем? Я икру, может, черную требовала? Или каких-то особых привилегий? Нет. Мы все прекрасно понимаем, чем», — говорила Водонаева.