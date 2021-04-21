Алену Водонаеву госпитализировали с признаками инсульта
Фото: Instagram/@alenavodonaeva
На кадрах, опубликованных звездой, можно увидеть, как ее увозят в одну из московских клиник. При этом телеведущая попросила поклонников не терять ее. Она пояснила, что записывает это сообщение, потому что у нее учеба и работа. Люди из-за ее отсутствия могут подумать, что Водонаева — безответственная. «Сейчас со мной все хорошо, потому что я разговариваю. Сначала я не могла говорить, потому что у меня западал язык. Была невнятная речь. На учебе я присутствовать не смогу», — объяснила звезда. Она добавила, что медики назначили обследование.
Фото: Instagram/@alenavodonaeva
Позже Алена перестала выходить на связь с фанатами. На данный момент о состоянии знаменитости ничего неизвестно. Как предполагают СМИ, ее могли госпитализировать с признаками инсульта. Пользователи обратили внимание, что у 38-летней Алены речь стала заторможенной и странной.
Ранее Алену Водонаеву упрекнули в излишней худобе. Звезда выложила в свой блог фотографию, которая разделила ее поклонников на два лагеря. На снимке она запечатлена в стильном и очень весеннем образе. Ее макияж в розовых тонах с яркими губами и темными стрелками на глазах поддержан необычным жакетом цвета фуксии со шнуровкой на груди, под который она надела черный кружевной топ, ее шею и уши украсили массивные золотые серьги и короткая цепь. Большинству подписчиков понравилось, как выглядит Водонаева, и они осыпали ее комплиментами. Нашлись и те, кто отругал ее за худобу.
Фото: Instagram/@alenavodonaeva
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!