Алену Водонаеву госпитализировали с признаками инсульта

Позже Алена перестала выходить на связь с фанатами. На данный момент о состоянии знаменитости ничего неизвестно. Как предполагают СМИ, ее могли госпитализировать с признаками инсульта. Пользователи обратили внимание, что у 38-летней Алены речь стала заторможенной и странной.

Ранее Алену Водонаеву упрекнули в излишней худобе. Звезда выложила в свой блог фотографию, которая разделила ее поклонников на два лагеря. На снимке она запечатлена в стильном и очень весеннем образе. Ее макияж в розовых тонах с яркими губами и темными стрелками на глазах поддержан необычным жакетом цвета фуксии со шнуровкой на груди, под который она надела черный кружевной топ, ее шею и уши украсили массивные золотые серьги и короткая цепь. Большинству подписчиков понравилось, как выглядит Водонаева, и они осыпали ее комплиментами. Нашлись и те, кто отругал ее за худобу.