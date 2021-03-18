Деми Ловато поведала о пережитом изнасиловании: накачали наркотиками и оставили умирать

Вчера на фестивале SXSW Film Festival состоялась премьера документального фильма Demi Lovato: Dancing with the Devil о жизни певицы. Там она подробно раскрывает все значимые события своей жизни.

В фильме знаменитая брюнетка рассказала о злоупотреблении наркотиками и о пережитом сексуальном насилии, которое ей пережилось пережить ни один раз. Впервые со звездой это случилось, когда ей было всего лишь 15 лет. «Я потеряла девственность в результате изнасилования. У меня не было романтики в первый раз», — вспоминала звезда.

По словам музыкантши, это сделал человек, с которым она была в отношениях. Но дело в том, что половой акт произошел без ее согласия. Она также отметила, что обидчик до сих пор не понес никакого наказания, хотя маленькая Деми рассказывала об этом взрослым. Позднее она тяжело переживала травму, даже перестала есть.

Кроме того, следующее ужасное происшествие произошло с ней тоже еще в юном возрасте. У девушки случилась передозировка наркотиков, после которой ее изнасиловали. «У меня не просто была передозировка. Моим состоянием воспользовались. Когда меня нашли, я была голой. Меня буквально оставили умирать после того, как воспользовались мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у нас секс по обоюдному согласию. У меня пронеслось перед глазами, словно вспышка, как он сидит на мне, и я сказала "да". Лишь через месяц после передозировки я поняла, что была не в состоянии принимать добровольное решение», — откровенно рассказала она в фильме.