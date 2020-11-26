Декольте и женственные образы: Екатерина Климова появилась на обложке журнала и рассказала о личном
Фото: Instagram Екатерины Климовой
Екатерина Климова появилась на обложке журнала «Караван историй». Актриса позировала для эффектного фото в черно-белом платье в клетку с глубоким декольте и шелковой рубашке насыщенного оттенка.
Фото: Instagram
В фотосессии для издания звезда предстала в женственном образе: красная помада, каблуки, локоны, платье-бюстье, шелковая блузка и пышная юбка ниже колен...
«Я ни от чего не зарекаюсь. Часто убеждалась: стоит заявить категоричное "нет", как — раз! И делаешь именно то, от чего открещивалась. Все в жизни возможно, было бы желание... Разумеется, не только твое, но и другого человека. Люди меняются. Нельзя выйти из комнаты, через пять лет вернуться в нее и встретить абсолютно не изменившимся того, с кем рассталась годы назад. Он ведь тоже стал другим. И вот в этом новом состоянии обоих может случиться переосмысление. А значит, вполне возможно второй раз войти в одну и ту же реку», — поделилась в интервью актриса.
Напомним, Екатерина Климова растит четверых детей — 18-летнюю дочь Елизавету от первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова, 14-летнего сына Матвея и 12-летнего Корнея от второго мужа, актера Игоря Петренко, и 5-летнюю дочь Беллу от актера Гелы Месхи, с которым недавно развелась. Судя по всему, Екатерина не исключает, что когда-нибудь может снова воссоединиться с третьим супругом.
Фото: instagram
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