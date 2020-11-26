Декольте и женственные образы: Екатерина Климова появилась на обложке журнала и рассказала о личном

«Я ни от чего не зарекаюсь. Часто убеждалась: стоит заявить категоричное "нет", как — раз! И делаешь именно то, от чего открещивалась. Все в жизни возможно, было бы желание... Разумеется, не только твое, но и другого человека. Люди меняются. Нельзя выйти из комнаты, через пять лет вернуться в нее и встретить абсолютно не изменившимся того, с кем рассталась годы назад. Он ведь тоже стал другим. И вот в этом новом состоянии обоих может случиться переосмысление. А значит, вполне возможно второй раз войти в одну и ту же реку», — поделилась в интервью актриса.