Седокова, Порошина, Климова и другие многодетные звездные мамы, родившие детей от разных мужчин

Мария Порошина год назад стала мамой в пятый раз, родив сына Андрея. Неизвестно, какое имя записано в свидетельстве о рождении малыша в графе «Отчество». Напомним, Мария ушла от мужа Ильи Древнова, будучи беременной, и не призналась, кто же является ее новым возлюбленным. Напомним, что у актрисы есть четыре дочери — 24-летняя Полина от бывшего гражданского мужа, актера Гоши Куценко, 14-летняя Серафима, 10-летняя Аграфена и 4-летняя Глафира от экс-супруга Ильи Древнова.

Екатерина Климова