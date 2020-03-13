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Седокова, Порошина, Климова и другие многодетные звездные мамы, родившие детей от разных мужчин

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Анна Седокова с детьми

Фото: Instagram

Эти многодетные знаменитости умеют совмещать успешную карьеру с воспитанием детей, которых они родили от разных мужчин. А некоторые из них готовы подарить наследников и новым избранникам.

Анна Седокова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Анна Седокова, у которой подрастают 15-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича и 8-летняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского, три года назад родила сына Гектора от теперь уже бывшего бойфренда, бизнесмена Артема Королева. Певица мгновенно выходит из декретов, строит успешную сольную карьеру, выпускает собственную линию одежды, пишет для глянцевых изданий, ведет популярный блог, регулярно выходит в свет и устраивает личную жизнь. Недавно Анна заявила, что хочет родить ребенка от нынешнего бойфренда, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

Мария Порошина

Фото: Eastnews

Мария Порошина год назад стала мамой в пятый раз, родив сына Андрея. Неизвестно, какое имя записано в свидетельстве о рождении малыша в графе «Отчество». Напомним, Мария ушла от мужа Ильи Древнова, будучи беременной, и не призналась, кто же является ее новым возлюбленным. Напомним, что у актрисы есть четыре дочери — 24-летняя Полина от бывшего гражданского мужа, актера Гоши Куценко, 14-летняя Серафима, 10-летняя Аграфена и 4-летняя Глафира от экс-супруга Ильи Древнова.

Екатерина Климова

Фото: Starface

Екатерина Климова растит четверых детей — 17-летнюю дочь Елизавету от первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова, 13-летнего сына Матвея и 11-летнего Корнея от второго мужа, актера Игря Петренко и 4-летнюю дочь Беллу от актера Гелы Месхи, с которым недавно развелась.

Кристина Орбакайте

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Кристина Орбакайте является многодетной мамой: у нее есть 28-летний сын Никита от первого супруга Владимира Преснякова, 21-летний сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова и 7-летняя дочь Клавдия от нынешнего мужа Михаила Земцова.

Евгения Добровольская

Фото: Starface

Евгения Добровольская является матерью четверых детей: 33-летнего Степана от первого мужа, актера Вячеслава Баранова, 28-летнего Николая от второго супруга Михаила Ефремова, 17-летнего Яна от актера Ярослава Бойко и 11-летней Анастасии от третьего мужа, киооператора Дмитрия Мананникова. .

Мария Шукшина

Фото: Starface

Мария Шукшина родила в 2005 году от третьего мужа, бизнесмена и юриста Бориса Вишнякова близнецов — Фому и Фоку. Также у продолжательницы знаменитой актерской династии есть 31-летняя дочь Анна от первого супруга, переводика Артема Трегубенко и 22-летний сын Макар от второго мужа, бизнесмена Алексея Касаткина.

Фото: eastnews, starface, globallookpress, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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