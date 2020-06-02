«Давно вернулась»: Ксения Собчак внесла ясность в детали жизни «особенной» дочери Федора и Светланы Бондарчук
Фото: Instagram Ксении Собчак
В понедельник, 1 июня, в эфир вышел очередной выпуск программы «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Светлана Бондарчук. Она рассказала Ксении о бурной жизни после развода с Федором Бондарчуком, вскользь упомянув об их общей дочери.
«У Федора новая семья, большие заботы объективно по детям, по Варечке, она наш общий ребенок, который очень много требует внимания разного», — сказала Светлана, говоря о финансовой нагрузке бывшего мужа.
Фото: Кадр из эфира
Титры, которые были были пущены в эфире, оказались не совсем корректными.
«Случилась неточность в титре, и как журналист, я обязана вам об этом рассказать: Дочь Светы и Федора Варя давно вернулась с курса лечения за рубежом, который ей был жизненно необходим, и живет, как и жила всегда с любимой семьей в Москве, дома в Барвихе», — внесла ясность Собчак в своем блоге.
Ранее считалось, что Варвара Бондарчук постоянно проживает за границей.
Мама и папа девушки пока никак не прокомментировали заявление журналистки.
Фото и видео: Instagram
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