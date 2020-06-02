«Давно вернулась»: Ксения Собчак внесла ясность в детали жизни «особенной» дочери Федора и Светланы Бондарчук

В понедельник, 1 июня, в эфир вышел очередной выпуск программы «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Светлана Бондарчук. Она рассказала Ксении о бурной жизни после развода с Федором Бондарчуком, вскользь упомянув об их общей дочери.

«У Федора новая семья, большие заботы объективно по детям, по Варечке, она наш общий ребенок, который очень много требует внимания разного», — сказала Светлана, говоря о финансовой нагрузке бывшего мужа.