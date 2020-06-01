«Это были бурные три года»: Светлана Бондарчук откровенно рассказала о мужчинах и жизни после развода
Фото: Instagram
Светлана Бондарчук в интервью Ксении Собчак ответила на многие откровенные вопросы, в том числе и о ее отношениях с бывшим мужем и другими мужчинами.
Светлана рассказала, что после развода с Федором Бондарчуком они остались в нормальных отношениях. Ксения задала провокационный вопрос, считает ли Светлана экс-супруга выдающимся режиссером. «Конечно, он хороший режиссер, — с улыбкой ответила Бондарчук, оглядываясь на своего нынешнего любимого мужчину Сергея Харченко, который находился за кадром. — И он останется таким, если не будет оглядываться на власть и будет иметь свою точку зрения».
Затронули в разговоре и нынешние отношения модели. Она призналась, что комфортно чувствует себя с мужчинами, которые моложе нее. Нынешний избранник 51-летней Бондарчук на несколько лет младше нее. Она рассказала, что после развода с мужем у нее были бурные три года, за которые случилось несколько романов.
«Сергей Табунов мой близкий друг. Буквально вчера мы с ним бродили по блошиному рынку, — разоткровенничалась Светлана о своем бывшем бойфренде» (а недавно, поздравляя его с днем рождения, призналась, что обожает Сергея, — прим. ред.).
«У меня после развода до переезда на Патрики были бурные три года. И если всех, кто был в моей жизни в то время, причислять к любимым мужчинам, то можно говорить и о Денисе Семачеве и других. Но все закончилось, когда я встретила Сережу (Харченко, — прим. ред.)».
На вопрос Собчак, не ревнует ли Сергей Светлану к бывшим мужчинам, Бондарчук ответила: «Один раз было. Я поздравила Сергея Табунова с днем рождения и в поздравлении отправила несколько сердечек. Это раньше этому знаку придавали большое значение, но сейчас-то мы их рассылаем направо и налево. Но Сережа приревновал».
Фото: Instagram
Напомним, Светлана и Федор Бондарчук были вместе почти 30 лет, но в 2016 году подали на развод. В 2019-м режиссер женился на молодой актрисе Паулине Андреевой.
Фото: Instagram, Anatoly Lomohov/ Global Look press
Видео: Instagram, «Осторожно, Собчак!»
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