«Это были бурные три года»: Светлана Бондарчук откровенно рассказала о мужчинах и жизни после развода

Светлана Бондарчук в интервью Ксении Собчак ответила на многие откровенные вопросы, в том числе и о ее отношениях с бывшим мужем и другими мужчинами.

Светлана рассказала, что после развода с Федором Бондарчуком они остались в нормальных отношениях. Ксения задала провокационный вопрос, считает ли Светлана экс-супруга выдающимся режиссером. «Конечно, он хороший режиссер, — с улыбкой ответила Бондарчук, оглядываясь на своего нынешнего любимого мужчину Сергея Харченко, который находился за кадром. — И он останется таким, если не будет оглядываться на власть и будет иметь свою точку зрения».

Затронули в разговоре и нынешние отношения модели. Она призналась, что комфортно чувствует себя с мужчинами, которые моложе нее. Нынешний избранник 51-летней Бондарчук на несколько лет младше нее. Она рассказала, что после развода с мужем у нее были бурные три года, за которые случилось несколько романов.