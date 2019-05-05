Светлана Бондарчук показала редкие фото «особенной» дочери в честь ее дня рождения

Напомним, Варя Бондарчук родилась раньше положенного срока, из-за чего у нее начались проблемы со здоровьем. Впоследствии девочке диагностировали детский церебральный паралич, поэтому долгое время звездные родители скрывали ее от посторонних глаз. Как известно, Варя живет в США, где ей проще учиться и проходить реабилитацию. «Она веселая и хорошая. Все нормально, все прекрасно. Варя счастливый ребенок, уже девочка, очень хорошая. Нет, драмы нет. Варя — «особенный» ребенок, у нее есть особенности, но она в абсолютной любви, она удивительная девочка. Нас, кстати говоря, ситуация с тем, что Варя родилась раньше, и были определенные проблемы, она нас сплотила, эта история. Федор оказался заботливым, потрясающим человеком», — рассказывала Светлана о дочери. Отметим, что у Федора и Светланы Бондарчук также есть 27-летний сын Сергей и две внучки – шестилетняя Маргарита и пятилетняя Вера от брака Сергея с Татой Мамиашвили.