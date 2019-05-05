Светлана Бондарчук показала редкие фото «особенной» дочери в честь ее дня рождения

5 мая свой день рождения отмечает особенная дочь Светланы и Федора Бондарчук Варвара. В честь праздника главный редактор журнала Hello! опубликовала в Instagram несколько архивных фотографий с именинницей: «Моя самая нежная и любимая Девочка, с днём рождения ❤️».
Алика Смехова, Зара, Инна Маликова, Игорь Верник, Марина Юдашкина, Жасмин и другие друзья и подписчики Светланы присоединились к поздравлениям в соцсети: «С днём рождения, ангельская девочка! 💖🙏», «Поздравляем 🎊🎈 🎉всего доброго и наилучшего...Вам и вашей прекрасной доченьке», «Счастья и здоровья вам девчонки», «Поздравляем с Днём Рождения !! 🌺🌺🌺🌺 Желаем Варечке здоровья», «Красотка!Здоровья и радости!», «С днём рождения милого ангела», «Пусть любовь и доброта будут всегда рядом с ней! Всю жизнь!!!», «Света, с днем рождения Варюшу!!! Счастья!!! Радости!! Здоровья!!».
Напомним, Варя Бондарчук родилась раньше положенного срока, из-за чего у нее начались проблемы со здоровьем. Впоследствии девочке диагностировали детский церебральный паралич, поэтому долгое время звездные родители скрывали ее от посторонних глаз. Как известно, Варя живет в США, где ей проще учиться и проходить реабилитацию. «Она веселая и хорошая. Все нормально, все прекрасно. Варя счастливый ребенок, уже девочка, очень хорошая. Нет, драмы нет. Варя — «особенный» ребенок, у нее есть особенности, но она в абсолютной любви, она удивительная девочка. Нас, кстати говоря, ситуация с тем, что Варя родилась раньше, и были определенные проблемы, она нас сплотила, эта история. Федор оказался заботливым, потрясающим человеком», — рассказывала Светлана о дочери. Отметим, что у Федора и Светланы Бондарчук также есть 27-летний сын Сергей и две внучки – шестилетняя Маргарита и пятилетняя Вера от брака Сергея с Татой Мамиашвили.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Аli Magomedov/Globallookpress
Видео: Instagram
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