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Давид Манукян впервые ответил на обвинения в побоях Ольги Бузовой

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Ольга Бузова и Давид Манукян

Фото: Instagram/@dava_m

Бывший парень телеведущей Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян, ответил на обвинения экс-возлюбленной о рукоприкладстве, он пообщался с поклонниками в Instagram.

Пара рассталась около двух месяцев назад, это событие стало одним из самых обсуждаемых в мире шоу-бизнеса. Тогда Бузова обвинила блогера в изменах и рукоприкладстве. Манукян прокомментировал эти обвинения только накануне, 25 февраля.

В личном блоге он решил провести прямой эфир. Давид, более известный под псевдонимом DAVA, уточнил, что последние события в личной жизни заставили его разочароваться в любви. На вопрос одного из фолловеров о том, поднимал ли он руку на Ольгу, блогер сразу ответил отрицательно.

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Ольга Бузова

Фото: Instagram/@buzova86

«Неужели остались еще те, кто в это верит?» - удивился 27-летний Давид. На данный момент Манукян находится в больнице после операции. Он не стал называть причину госпитализации, но добавил, что хирургическое вмешательство было плановым, поводов для беспокойства нет.

В январе в сториз Бузова опубликовала скрины переписок с бывшим возлюбленным и обвинила его в оскорблениях и физическом насилии. Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом, попросив подписчиков поддержать ее и не задавать вопросы об уже бывшем возлюбленном.

Напомним, до этого Бузова говорила, что ее бывший супруг, футболист Дмитрий Тарасов, поднимал на нее руку.

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Фото: Instagram/@buzova86, Instagram/@dava_m

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