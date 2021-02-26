Давид Манукян впервые ответил на обвинения в побоях Ольги Бузовой
Фото: Instagram/@dava_m
Пара рассталась около двух месяцев назад, это событие стало одним из самых обсуждаемых в мире шоу-бизнеса. Тогда Бузова обвинила блогера в изменах и рукоприкладстве. Манукян прокомментировал эти обвинения только накануне, 25 февраля.
В личном блоге он решил провести прямой эфир. Давид, более известный под псевдонимом DAVA, уточнил, что последние события в личной жизни заставили его разочароваться в любви. На вопрос одного из фолловеров о том, поднимал ли он руку на Ольгу, блогер сразу ответил отрицательно.
Фото: Instagram/@buzova86
«Неужели остались еще те, кто в это верит?» - удивился 27-летний Давид. На данный момент Манукян находится в больнице после операции. Он не стал называть причину госпитализации, но добавил, что хирургическое вмешательство было плановым, поводов для беспокойства нет.
В январе в сториз Бузова опубликовала скрины переписок с бывшим возлюбленным и обвинила его в оскорблениях и физическом насилии. Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом, попросив подписчиков поддержать ее и не задавать вопросы об уже бывшем возлюбленном.
Напомним, до этого Бузова говорила, что ее бывший супруг, футболист Дмитрий Тарасов, поднимал на нее руку.
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: Instagram/@buzova86, Instagram/@dava_m
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!