Давид Манукян впервые ответил на обвинения в побоях Ольги Бузовой

Пара рассталась около двух месяцев назад, это событие стало одним из самых обсуждаемых в мире шоу-бизнеса. Тогда Бузова обвинила блогера в изменах и рукоприкладстве. Манукян прокомментировал эти обвинения только накануне, 25 февраля.

В личном блоге он решил провести прямой эфир. Давид, более известный под псевдонимом DAVA, уточнил, что последние события в личной жизни заставили его разочароваться в любви. На вопрос одного из фолловеров о том, поднимал ли он руку на Ольгу, блогер сразу ответил отрицательно.