Даша Жукова впервые поделилась в соцсети фото с 6-летней дочерью от Абрамовича
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: EAST NEWS
38-летняя Дарья Жукова поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с маленькой дочерью Леей. Она сделала это впервые с тех пор, как завела страницу в социальной сети. Лея младшая дочь миллиардера Романа Абрамовича, за которым Дарья была замужем 10 лет.
«За мир, в котором ничто не помешает нашим дочерям воплотить свои самые смелые планы!» — подписала Дарья фотографию.
«Такие красивые», «Обе красотки», — написали в комментариях поклонники и друзья Жуковой и оставили много сердец в сообщениях.
Напомним, Дарья Жукова и Роман Абрамович тайно поженились в 2007 году, но уже в 2017-м сообщили о своем расставании и также тайно и без лишней шумихи развелись. В браке у пары родились двое детей: сын Аарон и дочь Лея.
В январе 2020 года Дарья во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал греческий миллионер Ставрос Ниархос. Официально они вступили в брак за несколько месяцев до этого. Пышная церемония с сотнями гостей прошла за закрытыми для прессы дверями.
Фото: Instagram, East News, Starface, Getty Images
Видео: телеканал «360»
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!