Даша Жукова впервые поделилась в соцсети фото с 6-летней дочерью от Абрамовича

38-летняя Дарья Жукова поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с маленькой дочерью Леей. Она сделала это впервые с тех пор, как завела страницу в социальной сети. Лея младшая дочь миллиардера Романа Абрамовича, за которым Дарья была замужем 10 лет.

«За мир, в котором ничто не помешает нашим дочерям воплотить свои самые смелые планы!» — подписала Дарья фотографию.