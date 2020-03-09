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Даша Жукова впервые поделилась в соцсети фото с 6-летней дочерью от Абрамовича

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дарья Жукова

Фото: EAST NEWS

Основательница музея современного искусства «Гараж» держит личную жизнь за семью печатями. Поэтому появление малышки Леи на странице матери стало настоящим сюрпризом для подписчиков.

38-летняя Дарья Жукова поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с маленькой дочерью Леей. Она сделала это впервые с тех пор, как завела страницу в социальной сети. Лея младшая дочь миллиардера Романа Абрамовича, за которым Дарья была замужем 10 лет.

«За мир, в котором ничто не помешает нашим дочерям воплотить свои самые смелые планы!» — подписала Дарья фотографию.

«Такие красивые», «Обе красотки», — написали в комментариях поклонники и друзья Жуковой и оставили много сердец в сообщениях.

Напомним, Дарья Жукова и Роман Абрамович тайно поженились в 2007 году, но уже в 2017-м сообщили о своем расставании и также тайно и без лишней шумихи развелись. В браке у пары родились двое детей: сын Аарон и дочь Лея.

В январе 2020 года Дарья во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал греческий миллионер Ставрос Ниархос. Официально они вступили в брак за несколько месяцев до этого. Пышная церемония с сотнями гостей прошла за закрытыми для прессы дверями.

Фото: Instagram, East News, Starface, Getty Images

Видео: телеканал «360»

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