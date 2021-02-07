Дарья Мельникова впервые прокомментировала слухи о разводе с мужем

«В семейной жизни невозможно полностью разобраться в каком-то вопросе. Ты все время натыкаешься на новые уникальные ситуации. Я в процессе, как решать конфликтные ситуации», — рассказала актриса.

Также она отметила, что когда дома возникает какое-то недопонимание, то она уходит на мероприятия. И добавила, что в целом у нее с мужем все в порядке.

Кроме того, Мельникова сообщила, что сейчас практически все свободное время уделяет сыну Марку, которому совсем недавно исполнилось 2 года. Когда же Дарье приходится отлучаться по работе, ей на помощь приходят няни и бабушки.

К слову, совсем недавно мы писали, что тяжелый развод сейчас переживают танцор Евгений Папунаишвили и его супруга Салима Бижабер. В своем Instagram-аккаунте итальянка разместила пост, в котором раскрыла истинную причину расставания. Девушка выбрала для публикации картинку с надписью на ее родном языке, которая в переводе на русский означает «каждая неудача — это шаг к успеху».