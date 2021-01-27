Дарья Мельникова о радостях материнства: «Это непросто, но очень классно»
Фото: www.instagram.com/melnikovadsh/
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова в интервью YouTube-каналу «Мать года» рассказала о том, что значит для нее быть мамой, и что дало ей материнство.
Мельникова признается, что быть мамой для нее достаточно тяжело, ей не всегда хватает терпения, чтобы адекватно реагировать на капризы детей.
«Один просит кашу, другой поел кашу, пролил на себя эту кашу, просит воды, потом мультики, потом они подрались, потому что мультики не те», — делится Даша своими буднями.
Актриса признается, что плохо умеет справляться с негативными эмоциями, поэтому у нее часто случаются срывы. Впрочем, она быстро старается сгладить ситуацию – берет малыша на руки, предлагает поговорить, обсудить ситуацию.
«Моя мама очень оберегала меня от негативных эмоций. Я поняла, что не умею с ними справляться», – говорит Мельникова.
Кроме того, материнство накладывает и ограничения.
«Мое тело изменилось, у меня больше нет любимой работы», — признается актриса.
После рождения первого ребенка Мельникова вернулась к работе спустя три месяца, однако когда родила младшего сына, Марка, поняла, что хочет проводить больше времени со своей семьей.
Материнство многому научило Дарью, в первую очередь решать проблемы, находить выходы из нетрадиционных ситуаций.
Самым главным в материнстве Мельникова считает умение получать удовольствие. Несмотря на все сложности, ей нравится быть мамой. Все это — вопрос отношения к жизни. Актриса хочет научиться этому самому, и научить своих детей получать от жизни удовольствие.
У Дарьи Мельниковой двое детей от ее супруга, актера Артура Смольянинова. Старший сын(https://www.passion.ru/news/znamenitosti/darya-melnikova-pokazal-redkoe-foto-so-starshim-synom-i-rasskazala-ob-otdykhe-v-sochi-11-01-2021.htm, которого назвали в честь отца, появился на свет в 2015 году, младший в 2018 году. Имя второго ребенка Мельникова долгое время не раскрывала и шутила, что его тоже зовут Артур. Позже родители признались, что малыша назвали Марком.
Фото: Instagram Дарьи Мельниковой
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