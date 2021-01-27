Дарья Мельникова о радостях материнства: «Это непросто, но очень классно»

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова в интервью YouTube-каналу «Мать года» рассказала о том, что значит для нее быть мамой, и что дало ей материнство.

Мельникова признается, что быть мамой для нее достаточно тяжело, ей не всегда хватает терпения, чтобы адекватно реагировать на капризы детей.

«Один просит кашу, другой поел кашу, пролил на себя эту кашу, просит воды, потом мультики, потом они подрались, потому что мультики не те», — делится Даша своими буднями.

Актриса признается, что плохо умеет справляться с негативными эмоциями, поэтому у нее часто случаются срывы. Впрочем, она быстро старается сгладить ситуацию – берет малыша на руки, предлагает поговорить, обсудить ситуацию.

«Моя мама очень оберегала меня от негативных эмоций. Я поняла, что не умею с ними справляться», – говорит Мельникова.

Кроме того, материнство накладывает и ограничения.

«Мое тело изменилось, у меня больше нет любимой работы», — признается актриса.