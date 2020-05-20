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Дарья Мельникова показала свое детское фото и макушки подросших сыновей

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Дарья Мельникова

Фото: Instagram Дарьи Мельниковой

28-летняя актриса Дарья Мельникова делится фото и видео из семейных архивов.

28-летняя звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова — дважды мама. У актрисы подрастают двое сыновей, Марк и Артур. В среду, 20 мая, она показала, какой сама была в детстве.

Фото: Instagram Дарьи Мельниковой

Фото и видео: Instagram

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