Дарья Мельникова показала свое детское фото и макушки подросших сыновей
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Фото: Instagram Дарьи Мельниковой
28-летняя актриса Дарья Мельникова делится фото и видео из семейных архивов.
28-летняя звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова — дважды мама. У актрисы подрастают двое сыновей, Марк и Артур. В среду, 20 мая, она показала, какой сама была в детстве.
Фото: Instagram Дарьи Мельниковой
Фото и видео: Instagram
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