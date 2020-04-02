Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына

Напомним, что Дарья Мельникова состоит в браке с актером Артуром Смольяниновым уже шесть лет. Пара воспитывает 4-летнего сына Артура и годовалого Марка. Актриса часто публикует фото и видео с детьми в Instagram, а вот их лица предпочитает скрывать. «Второго ребенка мы очень хотели. У нас с мужем вообще нет никакой установки по поводу численности семьи). Что называется, как пойдет))). Поэтому мы безмерно счастливы, что их уже двое! Как совмещать воспитание — да просто жить)). Для меня воспитание ребенка — это пример родителей. По-другому, мне кажется, не бывает. Просто я провожу с ними много времени, мы с мужем стараемся всегда с ними играть и везде, куда возможно, брать с собой. Что изменилось? Да все)! Они учат нас становиться лучше)!» — призналась Дарья в своем блоге Movem Club