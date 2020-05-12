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Дарья Мельникова впервые показала лицо младшего сына от Артура Смольянинова

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Дарья Мельникова

Фото: Instagram

Супруги-актеры воспитывают двоих мальчиков.

28-летняя звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова и ее 36-летний супруг Артур Смольянинов растят двоих сыновей: 4-летнего Артура и 1,5-годовалого Марка. Долгое время звездные родители скрывали своих малышей. Но теперь познакомили мир с ним.

Недавно Дарья впервые открыто показала лицо старшего сына.

А теперь показала открыто, как выглядит их с Артуром младший сын. Фото белокурого мальчика с карими глазами появилось в сториз актрисы.

Артур и Марк

Фото: Instagram

Дарья Мельникова вышла замуж за Артура Смольянинова в августе 2013 года. Брак стал первым для каждого из них. Дарья прославилась после роли в ситкоме «Папины дочки», где она сыграла девочку-пацанку. Всего актриса снялась в 37 фильмах. Ее супруг сыграл в таких известных фильмах, как «Кто, если не мы», «Самара», «Калашников». Всего на его счету больше 70 картин.

Фото и видео: Instagram

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