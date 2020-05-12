Дарья Мельникова впервые показала лицо младшего сына от Артура Смольянинова

Дарья Мельникова вышла замуж за Артура Смольянинова в августе 2013 года. Брак стал первым для каждого из них. Дарья прославилась после роли в ситкоме «Папины дочки», где она сыграла девочку-пацанку. Всего актриса снялась в 37 фильмах. Ее супруг сыграл в таких известных фильмах, как «Кто, если не мы», «Самара», «Калашников». Всего на его счету больше 70 картин.