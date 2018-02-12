Звездная пара показала, как чистит зубы, принимает ванну и нежится в постели.

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов — одна из самых красивых пар российского театра и кино. В этом году семья отмечает пятилетний юбилей. Вероятно, к этому событию (и, конечно, к Дню святого Валентина) была приурочена весьма откровенная фотосессия, которую устроили влюбленные.

«Андрей Мишуров из тех людей, которые воплощают то, что задумали, во что бы то ни стало)! На пару с Анной Игнатовой)! Спасибо отелю "Балчуг" за предоставленный номер для съёмки и шикарный завтрак)! С наступающим))! Артур Смольянинов my King!», — написала Даша в своем блоге под кадрами из романтической фотосессии.

(картинки можно листать, используя серые «стрелочки» справа и слева)