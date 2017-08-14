Нередко между актерами, играющими влюбленных на экране, вспыхивает неподдельная страсть. Большинство таких отношений заканчивается вместе со съемочным процессом. Но порой мимолетное увлечение перерастает в настоящую любовь, а иногда и вовсе приводит к созданию семьи. Passion.ru совместно с онлайн-кинотеатром ivi сделал подборку фильмов и сериалов, где любовные истории перешли с экранов в реальную жизнь.

«Волчье солнце»

Приключенческий сериал «Волчье солнце» описывает сложные постреволюционные события 1924 года. Молодому чекисту Михаилу Останину (Гела Месхи) поручено задание государственной важности — он должен внедриться к контрабандистам, чтобы предотвратить жестокие кровопролития и вторжение белоэмигрантских войск в СССР. Назвавшись именем погибшего товарища, Янушем Галецким, главный герой успешно справляется с заданием, но судьба преподносит ему сюрпризы. В чужом краю советский разведчик обрастает верными друзьями и встречает свою любовь — Беату (Екатерина Климова), а вот на родине у молодого героя появляются могущественные враги. Актеры, исполнявшие главные роли, смогли найти истинное счастье не только среди постреволюционных декораций. Гела Месхи и Екатерина Климова перенесли зародившиеся на площадке чувства и страсть в реальную жизнь, скрепив свою любовь узами брака и рождением дочери. «Доктор Хаус»

Если вы считаете всех докторов заумными и скучными, то сериал «Доктор Хаус» сможет вас приятно удивить. Талантливый и неординарный врач Грегори Хаус (Хью Лори) ежедневно спасает жизни людей, и ему помогает команда молодых специалистов. Он не приемлет классические методы, поэтому полагается на собственную интуицию и опыт. Упорство и противоречивый характер врача превращают обследование пациентов в детективное расследование, в результате которого открываются поистине шокирующее факты. Среди больничных коек нашлось место и для настоящей страсти. Джесси Спенсер, исполнивший роль доктора Роберта Чейза, и Дженнифер Моррисон, прекрасно справившаяся с ролью врача-ординатора Эллисон Кэмерон, трижды пытались объединить сердца за пределами площадки, но, несмотря на это, влюбленными они остались только на экране. «Моя прекрасная няня»

Сериал рассказывает о взаимоотношениях няни Виктории Прутковской (Анастасия Заворотнюк) и успешного продюсера Максима Шаталина (Сергей Жигунов). Приехав из провинции и поселившись в интеллигентной семье, харизматичная Вика незамедлительно наводит свои порядки и находит путь к сердцу Максима. Несмотря на различия в социальном положении и взглядах на жизнь, главных героев магнитом притягивает друг к другу. Зрители с восторгом наблюдали за развитием отношений между няней и продюсером, а в это время в реальной жизни между актерами завязался бурный роман, который закончился громким расставанием: Сергей вернулся к жене, которую бросил ради Анастасии, актриса же обрела счастье в браке с фигуристом Петром Чернышевым. «Сплетница»

Сериал «Сплетница» рассказывает об учащихся элитной школы Нью-Йорка, которые ежедневно узнают новости о себе и друзьях из заметок таинственного блогера, тщательно следящего за всем происходящим. Картина пропитана всевозможными интригами, скандалами, а также богата страстными романами, один из которых перешагнул за пределы съемочной площадки. Блейк Лайвли (Серена Ван Дер) и Пенн Бэджли (Дэн Хамфри) были настоящей парой не только в сериале. Роман экранных возлюбленных в реальной жизни продлился три года. «Закрытая школа»

Сериал повествует о жизни учеников и преподавателей закрытой элитной-школы «Логос», расположенной в старинной усадьбе в самом сердце мрачного леса. По вечерам ребята рассказывают друг другу страшные легенды о школе, странных существах и бесследно пропавших людях, которых якобы поглотил лес. Очень скоро ребята узнают, что правда гораздо страшнее выдумок. Несмотря на то, что сюжетная линия переполнена драматизмом и мистикой, здесь есть место и для светлой любви, которая у некоторых артистов со съемочной площадки перешла в реальную жизнь. Исполнявшие роли Максима (Павел Прилучный) и Дарьи (Агата Муцениеце) поженились и стали родителями двух замечательных малышей. «Дневники вампира»

Оказывается, кровожадные создания тоже умеют любить. В этом можно убедиться, посмотрев захватывающий сериал «Дневники вампира», который рассказывает о двух братьях-вампирах, влюбленных в одну и ту же девушку и смертельно ненавидящих друг друга. По сюжету, после гибели родителей, 17-летняя Елена Гилберт и ее младший брат Джереми все еще пытаются оправиться от трагедии и вернуться к нормальной жизни. В начале учебного года в школе появляется новый ученик, загадочный и красивый Стефан Сальваторе, который переключает на себя внимание юной красавицы. Взаимная симпатия растет и крепнет, но прошлое вампира вносит свои коррективы в отношения влюбленных — в борьбу за сердце Елены вступает его брат Дэймон. Любовный треугольник ждет множество испытаний, которые кардинально изменят характеры и жизнь главных героев. Бурные страсти между Ниной Добрев (Елена) и актером Иэном Сомерхолдером (Дэймон) продолжились и за пределами съемочной площадки. Влюбленные встречались два года, однако до свадьбы дело не дошло. «Гетеры майора Соколова»

Российская военная драма «Гетеры майора Соколова» рассказывает о событиях, происходящих перед началом Второй мировой войны на полуострове Крым, где промышляет антисоветская организация «Русский общевоинский союз» под руководством штабс-капитана Семенова. Для предотвращения деяний террористической группировки на место отправляется майор Соколов. Зная, что противник питает слабость к женщинам, Соколов создает опергруппу, в которую входят специально обученные девушки. Представительницы прекрасного пола отлично справляются с заданиями, но возникшая между противниками и девушками страсть может поставить под угрозу всю операцию. Романтические отношения между героями сериала, капитаном госбезопасности Евгением Клюевым и Ниной Матросовой, переросли в настоящую любовь за пределами площадки. Актеры, исполнившие их роли, Артур Смольянинов и Дарья Мельникова, по окончанию работы над сериалом поженились, а два года назад впервые стали родителями. «Безумцы»

Драматический сериал «Безумцы» рассказывает о нравах Соединенных Штатов 60-х годов. Здесь вдоволь супружеских измен, антисемитизма, эмансипации, алкоголизма и политических реалий той эпохи, в частности убийство Кеннеди и Карибский кризис. Главный герой Дон Дрейп (Джон Хэмм) — директор престижного рекламного агентства. Он стремится навести на свою жизнь внешний лоск, но не получает от этого удовлетворения. Персонажи переживают самые различные жизненные ситуации, проявляя себя в каждой из них как сложные и многогранные личности. Пылкую страсть на экране воплощали актеры Винсент Картайзер (Пит Кэмпбелл) и Алексис Бледел (Бет). Задуманный режиссером роман перерос в серьезные отношения, которые за пределами киноплощадки увенчались браком. «Однажды в сказке»