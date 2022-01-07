Дана Борисова ответила на критику своей фигуры после пластики: «У моего доктора золотые руки»

Около месяца назад Дана Борисова решилась на пластическую операцию, при помощи которой она хотела подкорректировать области бедер, талии и спины. Об этом она честно рассказала в социальной сети.

И вот спустя время ей удалось похвастаться перед поклонниками результатами работы хирурга, однако его оценили далеко не все. Дана отправилась на отдых в Египет, откуда опубликовала фотографию в купальнике. Поклонники тут же принялись осуждать ее за внешний вид, не увидев достойного результата после операции. Особенно их внимание привлек живот ведущей, с которым, по их мнению, было «что-то не то».

Заметив недовольство подписчиков Борисова решила выйти на связь и объяснить, что дело в том, что еще не прошел необходимый срок для восстановления ее тела. «Своему доктору я более чем благодарна. Считаю, что у него отличный вкус и золотые руки. И прошу не забывать, что со дня операции прошел едва только месяц. Даже, когда делается несложная косметологическая процедура, всегда предупреждают, что реабилитация займет время», — обратилась она к аудитории своего аккаунта в Instagram. Также Дана отметила, что сама заметила результат «до и после» и очень им довольна.