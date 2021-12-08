Дана Борисова легла под нож: как телеведущая выглядит через пять дней после пластики

Дана Борисова легла под нож. Пластический хирург поработал над ее бедрами, ногами, талией и спиной. В личном блоге телеведущая показала, как выглядит через несколько дней после выписки, и рассказала об ощущениях в новом теле.

«Зацените фото — 5-й день после операции, а я уже на сьемках практически ежедневно. Что касается боли... Я себя всегда считала "аптечницей", так как в былые времена съедала в день таблеток больше, чем еды. В клинике мне выписали рецепт на хорошее обезболивающее. Но я не выпила ни одной, так как было вполне комфортно. Еще две недели буду ходить в компрессионном белье. Ни жалею ни капли, что решилась на это. Подарок себе на Новый год я сделала», — рассказала она о реабилитации.