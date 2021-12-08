Дана Борисова легла под нож: как телеведущая выглядит через пять дней после пластики
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/danaborisova_official
Дана Борисова легла под нож. Пластический хирург поработал над ее бедрами, ногами, талией и спиной. В личном блоге телеведущая показала, как выглядит через несколько дней после выписки, и рассказала об ощущениях в новом теле.
«Зацените фото — 5-й день после операции, а я уже на сьемках практически ежедневно. Что касается боли... Я себя всегда считала "аптечницей", так как в былые времена съедала в день таблеток больше, чем еды. В клинике мне выписали рецепт на хорошее обезболивающее. Но я не выпила ни одной, так как было вполне комфортно. Еще две недели буду ходить в компрессионном белье. Ни жалею ни капли, что решилась на это. Подарок себе на Новый год я сделала», — рассказала она о реабилитации.
Изначально Дана хотела «поколдовать» только над талией, но хирург посоветовал ей усовершенствовать и ягодицы.
Подписчики тут же принялись обсуждать, насколько преобразилась Дана Борисова после операции. Многие отметили, что изменения незаметны. Но те, кто понимает в этом деле, ответили, что нужно дождаться, пока сойдут отеки, и только тогда будет заметен результат.
Фото: Instagram