Фигура Даны Борисовой после пластики ужаснула поклонников

В начале декабря 2021 года Дана Борисова сделала небольшую коррекцию в области бедер, ног, талии и спины. Она не скрывала того, что обращалась к специалисту, и даже делилась в своем аккаунте в Instagram тем, как проходит ее восстановление после операции.

И вот сейчас на новогодние праздники телеведущая отправилась в долгожданный отпуск. Прямиком с одного из пляжей Египта она поделилась снимком, на котором предстала в одном лишь купальнике. Увидев фото поклонники принялись внимательно изучать результаты проделанной работы хирурга, о которой рассказывала Дана и ничего не обнаружили.

Артистка практически никогда не использует фотошоп на своих снимках и всегда пытается быть откровенной с поклонниками. Именно поэтому постит честные фото. Однако не все подписчики готовы оценить такую честность.

Тело Борисовой скорее шокировало подписчиков, чем восхитило. «Могла бы и живот прикрыть для фото»; «Что-то с животом не то»; «Дана, вы, конечно, не любите критику в свою сторону, но вы не слепая, сами должны все видеть»; «Лучше не выкладывать такие фото. Что там красивого?» — наперебой принялись осуждающе восклицать комментаторы.