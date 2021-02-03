Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус». 78-я церемония вручения наград премии за 2020 год пройдет 28 февраля.

Картина «Манк» Дэвида Финчера, которая вышла на Netfix, стала лидером по числу номинаций.

Так, на премию в категории «Лучшая драма» стали следющие фильмы: «Отец», «Чикагская семерка», «Земля кочевников», «Манк» и «Девушка, подающая надежды».

На премию в номинации «Мюзикл/комедия» номинированы «Борат 2», «Гамильтон», «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Выпускной» и «Мьюзик».

В номинации «Лучшая женская роль» представлены Виола Дэвис за роль в фильме «Черное дно Ма Рейни», Андра Дэй «США против Билии Холидей», Ванесса Кирби «Части женины», Фрэнсис МакДорманд «Земля кочевников» и Кэри Маллиган «Девушка, подающая надежды», в номинации «Лучшая мужская роль» заявлены Риз Ахмед «Звук металла», Чедвик Боузман «Черное дно Ма Рейни», Энтони Хопкинс «Отец», Гэри Олдман «Манк», Тахар Рахим «Мавританский».

Премия должна была состояться в первое воскресенье января, однако было отложено по причинам, которые не уточнялись. Предположительно, это связано с пандемией коронавируса.