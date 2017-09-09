37-летняя Виктория Боня скрывает свою личную жизнь

В январе этого года «российская золушка» Виктория Боня объявила о расставании с отцом своего ребенка, монакским миллионером Алексом Смерфитом. До сих пор бывшую звезду «Дома-2» жалеют поклонники, желая ей наконец наладить личную жизнь. Красотке приписывали роман с 50 Cent-ом, однажды она сама намекнула на отношения с таинственным молодым красавчиком, позже сообщив, что это шутка. Но, как оказалось, сочувствуют Боне зря: она уже полгода счастлива в новых отношениях.

«Муж на работе... Да, у меня есть муж», — проговорилась она.

Таинственный супруг, подаривший Виктории огромное кольцо, души не чает в ее дочке: «У нас Анджелина любит леопардов. Вот мой муж прислал ей леопарда. Нашел, купил и прислал ей большого леопарда», — хвастается Боня.

Личность нового мужчины Боня решила скрывать: «Я вам его не покажу. И не расскажу про него ничего», — отвечает она на вопросы фанатов, которые не верят ей, помня о фотографиях, на которых звезда хвасталась тем, чего у нее нет.

Фото: instagram.com