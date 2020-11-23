«Цвет — бомба!»: Настя Ивлеева стала жгучей брюнеткой с длинными волосами

Несколько дней назад Настя Ивлеева показала, как выглядела в пору своей жизни в Санкт-Петербурге. На фото она запечатлена с ярким макияжем и с черными волосами. Позже, по просьбе подписчиков, блогер опубликовала еще серию снимков из своей провинциальной жизни. В юности она носила волосы натурального пшеничного оттенка. Но к моменту, когда она стала знаменитой, Ивлеева была уже блондинкой.

И теперь она решила сменить имидж. На новых фото она предстала жгучей брюнеткой с длинными волосами. Поклонники оценили внешние перемены Ивлеевой, но их насторожила подпись к снимкам: «Все когда-то заканчивается», которую она сопроводила символом разбившегося сердца.