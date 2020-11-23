«Цвет — бомба!»: Настя Ивлеева стала жгучей брюнеткой с длинными волосами
Фото: www.instagram.com/agentgirl/
Несколько дней назад Настя Ивлеева показала, как выглядела в пору своей жизни в Санкт-Петербурге. На фото она запечатлена с ярким макияжем и с черными волосами. Позже, по просьбе подписчиков, блогер опубликовала еще серию снимков из своей провинциальной жизни. В юности она носила волосы натурального пшеничного оттенка. Но к моменту, когда она стала знаменитой, Ивлеева была уже блондинкой.
И теперь она решила сменить имидж. На новых фото она предстала жгучей брюнеткой с длинными волосами. Поклонники оценили внешние перемены Ивлеевой, но их насторожила подпись к снимкам: «Все когда-то заканчивается», которую она сопроводила символом разбившегося сердца.
«Кайф! Перекрашивайся», «Вангую, сейчас будут вопросы про Элджея», «Цвет — бомба!», «Почему сразу мысли про Элджея? Счастья вам», «В смысле? Разбег с Элджеем или что?», «Рассталась и поэтому решила стать готом?», «Очень красивая», «А что случилось?», «Она что с Сайонарой рассталась?», «Кольца на месте», «Ух, какая красивая», «Тебе все идет, даже черный», «Красотка», «Темной намного круче», — посыпались комментарии.
Ни на на один из вопросов Настя Ивлеева не ответила. Так и оставив подписчиков в недоумении.
В июле Настя Иавлеева и Алексей Узенюк отметили первую годовщину своей тайной свадьбы. После росписи в загсе блогеры улетели в романтическое путешествие в Италию. Большой праздник с десятками гостей они устроили только через год. «Мы расписались, станцевали на улице у машины и поехали домой», — рассказывала о своей свадьбе Ивлеева.
Фото и видео: Instagram Насти Ивлеевой
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