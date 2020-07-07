«Это любовь»: Настя Ивлеева в белом платье и с автоматом стрельбой отметила годовщину свадьбы с Элджеем
Фото: www.instagram.com/agentgirl/
29-летняя Настя Ивлеева не любит рассказывать о личной жизни. «Личная она на то и личная, чтобы не выставлять ее напоказ», — резко прерывает она вопросы о своей жизни с мужем Элджеем.
Поэтому свадьба знаменитостей летом прошлого года стала тайной. О том, что она больше не свободна, Ивлеева впервые рассказала в шоу Ивана Урганта осенью 2019-го.
В день бракосочетания на молодоженах не было свадебных нарядов. «Мы вышли из загса, станцевали танец возле машины и поехали домой пить вино. Потом спать легли», — так описала свою свадьбу Ивлеева.
Но теперь, в первую годовщину со дня похода в загс, Настя надела наконец-таки белое платье и отметила праздник стрельбой из автомата.
«Это любовь. Да, @sayonaraboy?», — подписала она видео, опубликованное в Instagram.
«Зайки», «Лучшая пара», «Опасно, Настя», «Сразу видно, кто в семье главный», «Балдеж», «Вечной любви вам», — написали Узенюкам в комментариях (Настя по документам взяла фамилию мужа, — прим. ред.).
Кстати, сразу после свадьбы Ивлеева обмолвилась, что они с мужем пока не планируют заводить детей.
Фото и видео: Instagram Насти Ивлеевой и Элджея
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