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«Это любовь»: Настя Ивлеева в белом платье и с автоматом стрельбой отметила годовщину свадьбы с Элджеем

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Настя Ивлеева с мужем Алексеем Узенюком (Элджеем)

Фото: www.instagram.com/agentgirl/

Знаменитости тайно поженились в июле 2019-го, после чего также тихо, не привлекая внимания, улетели в медовый месяц.

29-летняя Настя Ивлеева не любит рассказывать о личной жизни. «Личная она на то и личная, чтобы не выставлять ее напоказ», — резко прерывает она вопросы о своей жизни с мужем Элджеем.

Поэтому свадьба знаменитостей летом прошлого года стала тайной. О том, что она больше не свободна, Ивлеева впервые рассказала в шоу Ивана Урганта осенью 2019-го.

В день бракосочетания на молодоженах не было свадебных нарядов. «Мы вышли из загса, станцевали танец возле машины и поехали домой пить вино. Потом спать легли», — так описала свою свадьбу Ивлеева.

Но теперь, в первую годовщину со дня похода в загс, Настя надела наконец-таки белое платье и отметила праздник стрельбой из автомата.

«Это любовь. Да, @sayonaraboy?», — подписала она видео, опубликованное в Instagram.

«Зайки», «Лучшая пара», «Опасно, Настя», «Сразу видно, кто в семье главный», «Балдеж», «Вечной любви вам», — написали Узенюкам в комментариях (Настя по документам взяла фамилию мужа, — прим. ред.).

Кстати, сразу после свадьбы Ивлеева обмолвилась, что они с мужем пока не планируют заводить детей.

Фото и видео: Instagram Насти Ивлеевой и Элджея

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