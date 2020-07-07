«Это любовь»: Настя Ивлеева в белом платье и с автоматом стрельбой отметила годовщину свадьбы с Элджеем

29-летняя Настя Ивлеева не любит рассказывать о личной жизни. «Личная она на то и личная, чтобы не выставлять ее напоказ», — резко прерывает она вопросы о своей жизни с мужем Элджеем.

Поэтому свадьба знаменитостей летом прошлого года стала тайной. О том, что она больше не свободна, Ивлеева впервые рассказала в шоу Ивана Урганта осенью 2019-го.

В день бракосочетания на молодоженах не было свадебных нарядов. «Мы вышли из загса, станцевали танец возле машины и поехали домой пить вино. Потом спать легли», — так описала свою свадьбу Ивлеева.

Но теперь, в первую годовщину со дня похода в загс, Настя надела наконец-таки белое платье и отметила праздник стрельбой из автомата.